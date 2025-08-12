Fallece Rafael Puente, exdiputado, educador y exprefecto de Cochabamba

El exdiputado, educador popular, filósofo, pedagogo, exprefecto de Cochabamba y primer viceministro de Régimen Interior durante el Gobierno de Evo Morales, Rafael Puente Calvo, falleció este martes a los 85 años de edad.

La información fue dada a conocer mediante una publicación de la Comunidad Ecoactiva Kusikuna, del que era fundador.

“Hoy despedimos a Rafael Puente, fundador de la Comunidad Eco Activa Kusikuna, guía incansable y sembrador de sueños. Su visión no solo dio origen a una escuela, sino a un espacio donde la vida, el aprendizaje y la comunidad se entrelazan con respeto y esperanza”, dice parte de la publicación.

Agrega parte del trabajo y legado del educador, destacando las enseñanzas compartidas.

“Rafael fue más que un educador: fue un tejedor de caminos, un cuidador de la tierra, y un faro para quienes buscaban transformar el mundo desde lo cotidiano. Su presencia marcó nuestras vidas con humildad, sabiduría y una profunda fe en el poder de lo colectivo”, añaden.

Rafael Puente nació un 13 de junio de 1940 en Pairumani, Cochabamba. Tras conocer a Filemón Escobar, formó parte del Instrumento Político de la Soberanía de los Pueblos junto a Evo Morales, desde donde logró ser director de la Escuela de Formación Política, después viceministro y Prefecto de Cochabamba.

Después de alejarse de la política, se dedicó al análisis político como columnista en varios medios. Diversas personalidades y sus allegados expresaron sus condolencias en redes sociales.

