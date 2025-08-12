Video: ¡Dramático! Menor de 14 años salva a su primo de morir atragantado aplicando maniobra Heimlich

El hecho se suscitó en la localidad de Fortaleza, en el norte de Brasil, donde un menor identificado como Igor de 13 años, se encontraba en su hogar junto a su primo de 14 y algunos familiares.

Cámaras de seguridad del inmueble captaron el momento exacto en que el menor se atraganta al comer cereales con leche. La mezcla de alimentos habría obstruido las vías respiratorias y su vida quedó por unos minutos en riesgo.

Aunque la situación pudo terminar en un fatal desenlace, su primo el menor de 14 años reaccionó de manera inmediata, y aplicó la maniobra Heimlich, su tía asustada no pudo hacer nada y salió del lugar a buscar ayuda en medio de su desesperación.

El procedimiento consiste en abrazar por detrás a la persona afectada y efectuar una serie de compresiones firmes y rápidas, con el fin de expulsar el objeto que impide la respiración.

La familia de ambos menores relató a medios locales los dramáticos momentos que les tocó vivir, sin embargo, afortunadamente y por reacción oportuna del menor, su primo se encuentra estable.

