Alianza Popular critica al TSE y confirma que Andrónico no irá al debate presidencial

La Alianza Popular expresó este martes su “profunda preocupación” por la gestión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la organización de los debates presidenciales y anunció que su candidato, Andrónico Rodríguez, no participará.

En una carta firmada por Sandra A. A. Núñez, delegada de la alianza, se cuestiona que el TSE suspendiera inicialmente el debate por ausencia de algunos candidatos, pero que “a pocas horas” de la fecha prevista lo ratificara nuevamente.

“Esto demuestra desorden y falta de previsión”, señala el documento.

La misiva también advierte que dos de los principales organizadores —la Confederación de Empresarios Privados y la Asociación de Periodistas— se retiraron del proceso, lo que a criterio de la alianza pone en riesgo la pluralidad y representatividad del evento.

“Muchos candidatos tomaron la decisión de no participar. Como resultado, los ciudadanos que sintonicen el debate no podrán conocer las propuestas de todos los candidatos”, se lee en el texto.

En ese contexto, la Alianza Popular comunicó oficialmente que Andrónico Rodríguez no estará en el debate convocado por el TSE.

Mire la carta de la Alianza Popular:

Mira la programación en Red Uno Play