Conoce cómo puedes ser voluntario en el Mundial 2026

La FIFA dio inicio al proceso de reclutamiento de voluntarios para la Copa Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en las tres sedes norteamericanas. La organización espera sumar miles de colaboradores que desempeñarán funciones clave en la operación del evento y en la atención a los aficionados.

Las tareas abarcan desde apoyo logístico y control de accesos hasta asistencia a medios de comunicación y actividades en zonas de entretenimiento para el público. Aunque no se ofrece una compensación económica, los voluntarios recibirán uniformes y artículos oficiales, alimentación, bebidas y un certificado de reconocimiento por su aporte.

Para participar, es necesario inscribirse en el portal oficial del programa, crear un perfil y completar una serie de evaluaciones que medirán habilidades, disponibilidad y aptitudes. Posteriormente, los candidatos seleccionados avanzarán a entrevistas, presenciales o virtuales, que definirán su posible incorporación.

Entre los requisitos se encuentra tener 18 años cumplidos al momento de la solicitud, disponibilidad para cubrir hasta ocho turnos durante el torneo y cumplir con las normativas migratorias del país anfitrión elegido. En México se valorará especialmente el dominio de inglés y español, y otros idiomas serán considerados un plus.

Todos los voluntarios recibirán capacitación previa en temas de seguridad, trato al público y procedimientos internos. Este entrenamiento incluirá pruebas con el equipamiento y verificación de antecedentes, con el objetivo de garantizar un servicio de calidad y un entorno seguro.

El modelo de voluntariado ya ha demostrado su éxito en competiciones como los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Qatar 2022, donde su labor fue fundamental para el desarrollo de las actividades.

Cada ciudad sede del Mundial 2026 contará con equipos de voluntarios propios, adaptados a las necesidades locales. Las autoridades trabajan en conjunto con la FIFA para promover la convocatoria y alcanzar el número de postulantes necesario antes de cerrar las inscripciones.

Sitio oficial de FIFA para voluntarios: https://volunteer.fifa.com/login

Mira la programación en Red Uno Play