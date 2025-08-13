El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este miércoles a Red Uno, sobre la captura de un sujeto sindicado de ser uno de los presuntos cómplices del asesinato y desmembramiento de Fabiola, la mujer hallada sin vida en La Paz.

Según el jefe policial, este sujeto se encuentra en celdas policiales, fue capturado en Los Yungas y será procesado por el delito de complicidad y encubrimiento, toda vez que este tenía contacto con el autor del crimen y lo habría encubierto, logrando que se dé a la fuga.

“Esta persona estaba en contacto con el autor del crimen y generó escenarios de obstaculización, pretendiendo distorsionar la ubicación del autor principal del crimen”, manifestó Neme.

El autor del crimen fue identificado como José Luis Tola, es buscado desde el mes de junio, se hizo un rastreo y se logró identificar la localidad donde se encontraba, pero el cómplice obstaculizó la captura.

Son dos personas que hasta ahora están aprehendidos por el caso, la conyugue del feminicida, y ahora un allegado.

