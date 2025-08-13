TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Tres personas asesinadas Triple Crimen

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Capturan a un presunto cómplice del asesinato y desmembramiento de Fabiola en La Paz

Las partes del cuerpo de Fabiola fueron hallados desmembrados tirados en contenedores de basura, en la zona Periférica de La Paz. El principal autor del crimen es su pareja que está prófugo, ahora se capturó a un cómplice.

Red Uno de Bolivia

13/08/2025 9:35

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó este miércoles a Red Uno, sobre la captura de un sujeto sindicado de ser uno de los presuntos cómplices del asesinato y desmembramiento de Fabiola, la mujer hallada sin vida en La Paz.

Según el jefe policial, este sujeto se encuentra en celdas policiales, fue capturado en Los Yungas y será procesado por el delito de complicidad y encubrimiento, toda vez que este tenía contacto con el autor del crimen y lo habría encubierto, logrando que se dé a la fuga.

“Esta persona estaba en contacto con el autor del crimen y generó escenarios de obstaculización, pretendiendo distorsionar la ubicación del autor principal del crimen”, manifestó Neme.

El autor del crimen fue identificado como José Luis Tola, es buscado desde el mes de junio, se hizo un rastreo y se logró identificar la localidad donde se encontraba, pero el cómplice obstaculizó la captura.

Son dos personas que hasta ahora están aprehendidos por el caso, la conyugue del feminicida, y ahora un allegado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD