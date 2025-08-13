Reyes Villa y Medrano cierran campaña en el Plan 3.000, Santa Cruz

La alianza APB-Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, cerró su campaña en Santa Cruz la noche de este martes.

El acto se realizó en la plaza El Mechero, en la zona del Plan 3.000, una de las ciudadelas más pobladas de la capital cruceña. Decenas de simpatizantes acudieron para expresar su apoyo, en un evento que incluyó música en vivo y presentaciones de orquestas antes de los discursos centrales.

“Este 17 de agosto, unidos vamos a sacar el socialismo y vamos a hacer a Manfred presidente de este país”, afirmó Medrano durante su intervención.

Por su parte, Reyes Villa calificó a Santa Cruz como una “bella tierra altamente productiva” y destacó la necesidad de un cambio profundo.

“He recorrido desde Pando hasta Tarija y he visto el sufrimiento de nuestra gente en comunidades en miseria. Con Juan Carlos Medrano, senadores y diputados, vamos a cambiar Bolivia. Tengo experiencia”, señaló.

El candidato indicó que eligieron el Plan 3.000 porque es una zona donde viven familias que llegaron de diferentes puntos del país y también tienen muchas necesidades. La alianza anunció que este miércoles realizará su cierre de campaña nacional en la ciudad de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play