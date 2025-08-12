“¡Mi hija, mi hija!”: Un padre fue acribillado frente a su bebé (Video)

El horror se apoderó de una familia en la madrugada del sábado 9 de agosto, cuando cinco hombres fuertemente armados ingresaron violentamente a una vivienda de la urbanización Málaga 2, kilómetro 15 de la vía a Salitre, en el cantón Daule (Ecuador), y ejecutaron a un hombre frente a su esposa y a su hija de apenas meses de vida.

El ataque, que dejó dos muertos —uno de ellos presunto integrante de la organización criminal Los Lagartos—, quedó registrado por las cámaras de seguridad de la casa. Las imágenes muestran el momento en que los encapuchados, armados con fusiles y pistolas, suben hasta la habitación donde descansaba la víctima junto a su pareja.

Minutos antes, se escuchan ráfagas de disparos provenientes de la planta baja. Los gritos de “¡Al piso, al piso!” rompen la madrugada. Fuera de la habitación, los sicarios encañonan al hombre, que implora su inocencia. “Camina, camina”, le ordena uno, antes de abrir fuego. Otro agresor lo sujeta de la pierna y un tercer disparo lo derriba. La mujer, aterrada y con la bebé en brazos, clama desesperada: “¡Mi hija, mi hija!”, mientras los atacantes lanzan insultos y rematan al hombre en el piso.

Las víctimas fueron identificadas como Jairo Oswaldo Beltrán Betancourt, de 27 años —hallado muerto en la planta baja junto a una mesa de billar—, y Enrique Arturo Postes Romero, de 36, acribillado en un dormitorio del segundo piso. Ambos presentaban múltiples impactos de bala. En la escena, la Policía levantó casquillos y una grabadora digital de video como parte de las investigaciones.

Testigos relataron que, cerca de las 02:30, una camioneta negra ingresó al conjunto residencial. Diez minutos después, el vehículo se retiró, pero cinco hombres encapuchados permanecieron en el lugar. Amenazaron a los guardias, les robaron sus armas y escaparon tras el doble homicidio.

La conviviente de Postes Romero contó que los atacantes exigieron dinero, joyas y el teléfono celular de su pareja. Intentaron llevárselo, pero en medio del forcejeo lo ejecutaron sin piedad.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con disputas internas de Los Lagartos, grupo delictivo que controla gran parte del sur de Guayaquil, y que el ataque sea un ajuste de cuentas.

Mira el video:

