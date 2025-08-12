TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Hasta cuándo se puede obtener el permiso de circulación para el día de elecciones?

Las solicitudes deben realizarse en línea a través del Sistema de Permisos de Circulación de vehículos motorizados terrestres.

Silvia Sanchez

12/08/2025 14:20

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se establecieron los lineamientos para el trámite de permisos de circulación vehicular para el día de las elecciones generales, el mismo que se debe realizar como máximo hasta este miércoles 13 de agosto.

El trámite no es presencial y los interesados deberán presentar tres requisitos: licencia de conducir, el Registro Único del Automotor (RUA) y una nota de solicitud.

Los interesados deberán ingresar al siguiente enlace: https://plataformaciudadanos.oep.org.bo

Se igual forma se explicó que el permiso de circulación está dirigido, exclusivamente, a personas que por razones justificadas deban movilizarse durante esa jornada, como casos de emergencias médicas o trabajadores de empresas que brindan servicios esenciales.

¿Quiénes no necesitan tramitar el permiso de circulación?

De acuerdo al reglamento de permisos de circulación para vehículos motorizados terrestres en procesos electorales y revocatorias de mandato, en su artículo 5 establece las excepciones del trámite y portación de estas autorizaciones.

  • Los servidores públicos del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales, así como las y los Notarios Electorales.
  • Los vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.
  • Ambulancias de entidad de salud, sean públicas o privadas.
  • Vehículos de atención de emergencias de los Gobiernos Autónomos Municipales.
  • Los miembros de la Prensa, debiendo mostrar el uso del vehículo con la credencial extendida por el medio de comunicación.

Aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas por el TSE, y circulen sin la autorización correspondiente, podrían ser retenidos y sancionados.

