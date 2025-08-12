¿Hasta cuándo se puede obtener el permiso de circulación para el día de elecciones?

Las solicitudes deben realizarse en línea a través del Sistema de Permisos de Circulación de vehículos motorizados terrestres.
12/08/2025 14:20
Escuchar esta nota
Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE), se establecieron los lineamientos para el trámite de permisos de circulación vehicular para el día de las elecciones generales, el mismo que se debe realizar como máximo hasta este miércoles 13 de agosto.
El trámite no es presencial y los interesados deberán presentar tres requisitos: licencia de conducir, el Registro Único del Automotor (RUA) y una nota de solicitud.
Los interesados deberán ingresar al siguiente enlace: https://plataformaciudadanos.oep.org.bo
Se igual forma se explicó que el permiso de circulación está dirigido, exclusivamente, a personas que por razones justificadas deban movilizarse durante esa jornada, como casos de emergencias médicas o trabajadores de empresas que brindan servicios esenciales.
¿Quiénes no necesitan tramitar el permiso de circulación?
De acuerdo al reglamento de permisos de circulación para vehículos motorizados terrestres en procesos electorales y revocatorias de mandato, en su artículo 5 establece las excepciones del trámite y portación de estas autorizaciones.
Aquellos que no cumplan con las disposiciones establecidas por el TSE, y circulen sin la autorización correspondiente, podrían ser retenidos y sancionados.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45