Hallan avioneta calcinada en la zona sur de Santa Cruz; investigan presunto nexo con narcotráfico

Este es el segundo hallazgo de una avioneta siniestrada en la jornada. En la mañana, otra aeronave fue encontrada completamente calcinada en la comunidad San Rafael, también en Santa Cruz, con dos personas en su interior.

Naira Menacho

12/08/2025 18:52

Foto: Red Uno de Bolivia/Alberto Pérez.
Santa Cruz

La tarde de este martes se reportó el hallazgo de una avioneta quemada en un camino comunal usado como pista en la Brecha 16, zona sur de Santa Cruz.

De acuerdo con el informe preliminar, la aeronave, supuestamente procedente de Paraguay, habría sido incendiada por presuntos narcotraficantes luego de que no pudiera realizar el despegue.

El fuego consumió gran parte de la estructura, lo que impidió identificar la matrícula. Sin embargo, en el fuselaje se observó un símbolo con los colores de la bandera paraguaya.

Este es el segundo hallazgo de una avioneta siniestrada en la jornada. En la mañana, otra aeronave fue encontrada completamente calcinada en la comunidad El Tunas, también en Santa Cruz, con dos personas en su interior.

 

