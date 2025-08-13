Avioneta calcinada con dos personas en su interior presentaba impactos de bala

Una avioneta calcinada con dos cuerpos sin vida fue hallada en una pista clandestina ubicada en la comunidad de San Rafael, a 200 kilómetros del municipio de San Ignacio de Velasco. La Fiscalía Departamental ha abierto una investigación por presunto asesinato, ante la evidencia de impactos de bala en la aeronave y las circunstancias del hallazgo.

El fiscal a cargo del caso informó que la nave, una avioneta tipo Cessna, presentaba al menos tres impactos de bala en el ala derecha. Los cuerpos fueron encontrados calcinados, uno de ellos al costado derecho de la avioneta, lo que ha despertado dudas sobre si fueron asesinados antes o después del incendio.

"Se ha solicitado la presencia del IITCUP, de la unidad de escena del crimen y otros peritos provenientes de Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de realizar pericias científicas que permitan esclarecer lo ocurrido", señaló el fiscal durante una entrevista.

La zona del hallazgo es conocida por su difícil acceso y por la existencia de actividades ilegales. Cerca de la pista clandestina también fue identificada una vivienda con dos dormitorios y otros enseres, lo que podría ampliar el marco de investigación.

Además, no se descarta que el hecho esté vinculado al narcotráfico, dada la ubicación remota del lugar y las características del entorno.

Hasta el momento, los cuerpos no han sido identificados. Se encuentran en la morgue del Hospital Municipal de San Ignacio de Velasco, donde están siendo analizados por el médico forense para intentar determinar sus identidades y causas exactas de muerte.

Las autoridades esperan que las pericias técnicas y los indicios recogidos en el lugar permitan esclarecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y conocer la verdad material de lo sucedido.

Mira la programación en Red Uno Play