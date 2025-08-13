Vehículo se incendia en surtidor de la zona Los Lotes, Santa Cruz

La noche de este martes se registró el incendio de un vehículo en un surtidor ubicado en la zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz.

El siniestro provocó alarma entre transeúntes y trabajadores, quienes llamaron de inmediato a los bomberos. El fuego fue controlado antes de que se propagara a las instalaciones del surtidor.

Una vez sofocadas las llamas, el vehículo fue retirado del lugar.

Aunque las causas del incendio aún se investigan, de forma extraoficial se informó que podría haberse originado por una fuga de gas tras la carga de combustible.

