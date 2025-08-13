TEMAS DE HOY:
Bebé de 8 mese muerto Tentativa de Feminicidio Avioneta quemada

Comunidad

Vehículo se incendia en surtidor de la zona Los Lotes, Santa Cruz

Bomberos controlaron el fuego antes de que alcanzara las instalaciones del surtidor. 

Naira Menacho

12/08/2025 21:17

La noche de este martes se registró el incendio de un vehículo en un surtidor ubicado en la zona de Los Lotes, en la ciudad de Santa Cruz.

El siniestro provocó alarma entre transeúntes y trabajadores, quienes llamaron de inmediato a los bomberos. El fuego fue controlado antes de que se propagara a las instalaciones del surtidor.

Una vez sofocadas las llamas, el vehículo fue retirado del lugar. 

Aunque las causas del incendio aún se investigan, de forma extraoficial se informó que podría haberse originado por una fuga de gas tras la carga de combustible.

 

 

