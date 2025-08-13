Qué se sabe y qué se sospecha sobre la avioneta incinerada en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) investiga la procedencia de una avioneta encontrada incinerada en un camino vecinal de Brecha 16, en la zona sur, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.

Efectivos policiales realizan un rastrillaje en el área ante la sospecha de que un cargamento de sustancias controladas haya sido ocultado en los alrededores.

Hipótesis en investigación

Según reportes preliminares, la aeronave no tenía asientos, lo que refuerza la presunción de que estaba adaptada para transportar droga.

Una de las hipótesis apunta a que la avioneta fue cargada en otro lugar y, tras presentar desperfectos mecánicos, tuvo que aterrizar en el camino vecinal. Al no poder retomar el vuelo, habría sido quemada para eliminar evidencias.

Otra versión señala que, después del aterrizaje forzoso, una camioneta negra llegó al sitio, rescató a los dos ocupantes, presuntamente de nacionalidad extranjera, retiró el cargamento de droga y posteriormente incendió la aeronave.

La Felcn continúa con las investigaciones y no se descarta la participación de grupos de narcotráfico.

