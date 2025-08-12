Fuerte explosión en fábrica de explosivos en Paraná, Brasil, deja 9 muertos y varios heridos

Una explosión accidental en una fábrica de materiales explosivos en el estado de Paraná, sur de Brasil, dejó este martes nueve personas muertas y siete heridas, informaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió cerca de las 06:00 horas en la región metropolitana de Curitiba, capital estatal. La planta pertenece a la empresa Enaex Brasil.

Imágenes difundidas por el Cuerpo de Bomberos mostraron un amplio sector reducido a escombros tras controlar el incendio. “Ya no tenemos la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre esas nueve personas que deberían haber estado en ese lugar”, declaró el coronel Hudson, secretario de Seguridad Pública de Paraná.

Víctimas y daños

Los bomberos habían reportado que seis hombres y tres mujeres se encontraban desaparecidos. Perros adiestrados participaron en la búsqueda.

Según la portavoz de la institución, Luisiana Guimarães, la explosión afectó viviendas en un radio de 1,5 kilómetros, rompiendo vidrios y dañando estructuras.

Siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos, informó Enaex Brasil en un comunicado citado por medios locales.

Investigación en curso

La empresa señaló que las causas de la explosión están siendo investigadas y activó un plan de apoyo psicológico para víctimas y familiares.

Residentes de varias localidades reportaron haber escuchado la detonación a kilómetros de distancia.

