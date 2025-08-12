Imágenes sensibles: Hombre muere corneado tras intentar saltar sobre un toro 

El terrible hecho se suscitó en una fiesta patronal realizada en el departamento de Magdalena, Colombia, donde se realizó una fiesta taurina, un hombre murió tras ser corneado por un toro.

Las impactantes imágenes fueron captadas por los asistentes al evento, las mismas fueron compartidas en redes sociales y se viralizaron de inmediato.

El hombre fallecido, fue identificado como Yovanis Márquez, en las imágenes se observa como intentó saltar sobre el toro, pero recibió una tremenda cornada que terminó afectando a sus órganos internos y perdió la vida.

Un error de cálculo en la distancia y la altura del animal le ocasionó el fuerte impacto que terminó con su vida. El video tras viralizarse generó miles de comentarios.

Usuarios en redes sociales, señalan que este tipo de prácticas más allá de la tradición son muy arriesgadas y antiguas para este tiempo, afirman que el animal solo busca defenderse de los ataques en su contra.

