Video: ¡Terrible! Un tren de carga se descarrila en una ciudad de Texas

Un terrible hecho se suscitó este martes por la tarde en la localidad estadounidense de Gordon, en el estado de Texas, donde un tren de carga se descarriló.

Según medios locales, el accidente ocurrió alrededor de las 13:45 (hora local), en inmediaciones de un puente ferroviario.

Las autoridades señalaron que al menos 35 vagones, se vieron implicados en el accidente, se presume que los vagones transportaban materiales potencialmente peligrosos.

Tras el accidente, de manera inmediata llegaron equipos de emergencia al lugar, la información es preliminar por el momento se desconoce si existen personas heridas o fallecidas.

Mira la programación en Red Uno Play