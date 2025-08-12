El Banco Central de Bolivia (BCB) presentó oficialmente una moneda conmemorativa para celebrar los 250 años de la Casa Nacional de Moneda (CNM) en un evento que tuvo lugar en Potosí. La iniciativa rinde homenaje a la rica historia y al legado de la institución, la cual fue en su momento un referente económico a nivel mundial.

Un diseño con sello potosino

El diseño de la moneda es el resultado de un concurso lanzado en abril de 2023, dirigido a jóvenes artistas y diseñadores bolivianos. Los ganadores fueron Limbert Martín Huaranca Aguirre y Alex William Sánchez Huallpa, quienes plasmaron elementos icónicos de la región en sus propuestas, como el Cerro Rico, la fachada del edificio de la CNM y el mascarón.

El director de la Casa Nacional de Moneda, Luis Arancibia Fernández, agradeció al BCB por hacer realidad esta iniciativa. "Esta presentación oficial marca el cierre de un proceso que inició con voluntad institucional y hoy se concreta gracias al esfuerzo del BCB. Es un acto de respeto a la memoria histórica de Potosí", afirmó.

Lanzan moneda conmemorativa por los 250 años de la Casa Nacional de Moneda

Por su parte, Héctor Pino Guzmán, director del Banco Central de Bolivia, destacó que la moneda no es solo un objeto de colección, sino un testimonio de la historia del país. "Esta moneda conmemorativa no es solo un objeto de colección, es un testimonio vivo de lo que fuimos, somos y aspiramos a ser", señaló.

Detalles técnicos y disponibilidad

La moneda fue fabricada con plata ley 999 con un núcleo recubierto de oro. Tiene un peso de 15 gramos, un diámetro de 29 milímetros y una calidad proof. Se emitieron 10,000 unidades que ya están a la venta en el Banco Central de Bolivia y en la Casa Nacional de Moneda.

El diseño final fue aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental y el Concejo Municipal de Potosí, lo que refuerza su legitimidad y su valor como símbolo de la identidad potosina.

Autoridades del BCB y la Casa Nacional de Moneda en el acto de presentación. Fotos: CNM.

