Policial

“Sin órganos internos”: Fiscalía investiga presunto asesinato tras hallar dos cuerpos calcinados en avioneta

Los cuerpos fueron trasladados hasta el Hospital del municipio para realizar la autopsia legal y determinar las causas posibles de su muerte.

Naira Menacho

12/08/2025 19:53

Luego de que se reportara el hallazgo de una avioneta con dos cuerpos calcinados en una pista clandestina en la comunidad San Rafael, distante a 200 kilómetros del municipio de San Ignacio de Velasco, el fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos informó que se abrió una investigación por presunto asesinato.

"El Ministerio Público conoció el hecho a través de un reporte realizado el 11 de agosto del 2025, por personal de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de San Ignacio de Velasco, que indicaba el hallazgo de una pista clandestina y una avioneta de color blanco que se encontraba siniestrada y a la altura del ala derecha se encontró dos cuerpos en posición decúbito lateral carbonizados en etapa putrefacción, por lo que este hecho es investigado por el delito de Asesinato", sostuvo Zeballos.

Las autoridades señalaron que se realizó el levantamiento legal de los cadáveres para ser trasladados a dependencias del Hospital de ese municipio.

Según el informe los cuerpos se encontraban en enfisematosa esquelética, putrefacción y ausencia de los órganos internos, con el fin de realizar la autopsia legal y determinar las causas posibles de su muerte.

 

