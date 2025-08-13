TEMAS DE HOY:
Avioneta quemada Avioneta calcinada Santa Cruz Robo en El Alto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Fue culpa de ChatGPT!: Pareja pierde vuelo a Costa Rica por confiar en una IA

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, con muchos usuarios criticando a la pareja por no haber contrastado la información con fuentes oficiales.

Milen Saavedra

12/08/2025 20:22

¡Fue culpa de ChatGPT!: Pareja pierde vuelo a Costa Rica por confiar en una IA
España

Escuchar esta nota

Una pareja de influencers españoles generó polémica en las redes sociales tras perder un vuelo a Puerto Rico por no contar con la visa necesaria. El incidente se volvió viral después de que el creador de contenido gallego conocido como Flexcidine y su pareja culparan a la inteligencia artificial de ChatGPT por darles información incorrecta.

Según la pareja, consultaron a la IA sobre los requisitos de entrada a la isla caribeña y esta les aseguró que no necesitaban ningún tipo de visado para ciudadanos españoles. Confiados en la respuesta, se presentaron en el aeropuerto y, para su sorpresa, las autoridades les negaron el embarque por no tener la documentación requerida para ingresar a un territorio estadounidense, según informa el portal La Razón.

En un video que ha acumulado miles de visualizaciones, la pareja de Flexcidine expresó su frustración, declarando: "No me fío más de ese pedazo de...". Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, con muchos usuarios criticando a la pareja por no haber contrastado la información con fuentes oficiales. "Para viajar no es nada recomendable la IA", comentó un usuario, mientras que otro se preguntaba por qué no habían usado "Google de toda la vida".

A pesar del contratiempo, la pareja logró obtener la autorización necesaria y reprogramar su viaje. Días después, pudieron volar a Puerto Rico para continuar con sus planes.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD