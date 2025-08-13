Una pareja de influencers españoles generó polémica en las redes sociales tras perder un vuelo a Puerto Rico por no contar con la visa necesaria. El incidente se volvió viral después de que el creador de contenido gallego conocido como Flexcidine y su pareja culparan a la inteligencia artificial de ChatGPT por darles información incorrecta.

Según la pareja, consultaron a la IA sobre los requisitos de entrada a la isla caribeña y esta les aseguró que no necesitaban ningún tipo de visado para ciudadanos españoles. Confiados en la respuesta, se presentaron en el aeropuerto y, para su sorpresa, las autoridades les negaron el embarque por no tener la documentación requerida para ingresar a un territorio estadounidense, según informa el portal La Razón.

En un video que ha acumulado miles de visualizaciones, la pareja de Flexcidine expresó su frustración, declarando: "No me fío más de ese pedazo de...". Las reacciones en las redes no se hicieron esperar, con muchos usuarios criticando a la pareja por no haber contrastado la información con fuentes oficiales. "Para viajar no es nada recomendable la IA", comentó un usuario, mientras que otro se preguntaba por qué no habían usado "Google de toda la vida".

A pesar del contratiempo, la pareja logró obtener la autorización necesaria y reprogramar su viaje. Días después, pudieron volar a Puerto Rico para continuar con sus planes.

