El Alto: aprehenden a hombre acusado de golpear y amenazar con cuchillo a una joven

El comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, informó este martes la aprehensión de un hombre de 33 años, acusado de golpear y amenazar con un cuchillo a una joven de 27 años en la ciudad de El Alto.

El hecho ocurrió el 7 de agosto, cuando personal policial de la EPI Integral Satélite recibió la denuncia del Hospital Corazón de Jesús, cuyos funcionarios alertaron que una mujer llegó gravemente herida.

Agresión y amenaza

Según el reporte policial, la víctima indicó que fue atacada físicamente con golpes y amenazada con un arma punzocortante. La Policía acudió al lugar y constató la gravedad de las lesiones. Se presume que el agresor sería su pareja.

“La Policía procedió al presunto autor del hecho, un hombre de 33 años de edad, el cual fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, sindicado del delito de feminicidio en grado de tentativa”, manifestó Agudo.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público y permanece en dependencias policiales a la espera de su imputación formal. La joven recibe atención médica especializada y se encuentra en proceso de recuperación.

