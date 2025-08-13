TEMAS DE HOY:
Avioneta quemada Avioneta calcinada Santa Cruz Robo en El Alto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

El Alto: aprehenden a hombre acusado de golpear y amenazar con cuchillo a una joven

El agresor, de 33 años, fue denunciado por golpear y amenazar a una joven de 27 años. La víctima permanece en recuperación.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 20:29

Foto: Redes Sociales.
El Alto

Escuchar esta nota

El comandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, informó este martes la aprehensión de un hombre de 33 años, acusado de golpear y amenazar con un cuchillo a una joven de 27 años en la ciudad de El Alto.

El hecho ocurrió el 7 de agosto, cuando personal policial de la EPI Integral Satélite recibió la denuncia del Hospital Corazón de Jesús, cuyos funcionarios alertaron que una mujer llegó gravemente herida.

Agresión y amenaza

Según el reporte policial, la víctima indicó que fue atacada físicamente con golpes y amenazada con un arma punzocortante. La Policía acudió al lugar y constató la gravedad de las lesiones. Se presume que el agresor sería su pareja.

“La Policía procedió al presunto autor del hecho, un hombre de 33 años de edad, el cual fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, sindicado del delito de feminicidio en grado de tentativa”, manifestó Agudo.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público y permanece en dependencias policiales a la espera de su imputación formal. La joven recibe atención médica especializada y se encuentra en proceso de recuperación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD