Creadora de contenido de belleza pierde la vida de forma repentina

El mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras la repentina muerte de la popular influencer taiwanesa Liz Lin Ruoyu, a los 36 años. La noticia fue confirmada este domingo por su esposo, quien a través de un emotivo mensaje en las redes sociales de la creadora de contenido, comunicó la dolorosa pérdida a sus más de 144 mil seguidores.

"Liz siempre ha sido una chica sonriente, radiante y amorosa", escribió su pareja, aunque sin revelar las causas del fallecimiento. "Aunque se fue en silencio, la belleza y el amor que dejó atrás siempre estarán con nosotros."

¿Quién era Liz Lin Ruoyu?

Liz Lin Ruoyu se hizo un nombre en el mundo digital por compartir consejos de belleza, maquillaje y estilo desde 2012. Con su humor y espontaneidad, se ganó una fiel comunidad de seguidores que, según su esposo, ella nunca vio como una audiencia, sino como "amigos". Él la describió como una persona curiosa, especialmente con los animales pequeños, y con un "gusto único y fascinante" que siempre buscaba inspirar con su creatividad.

Además de su faceta como influencer de belleza, en 2022 Liz incursionó en la música con el lanzamiento de su sencillo "Mist", un proyecto que demostró su versatilidad y que fue muy bien recibido por sus seguidores.

Sus últimas publicaciones

La última publicación de Liz en Instagram data del 3 de junio, donde compartió un video probándose distintos modelos de gafas de sol durante un día de compras. Antes de esa publicación, había compartido con sus seguidores cómo celebró su cumpleaños número 36, visitando una exposición de arte y disfrutando de un viaje que, según sus palabras, "no fue suficiente".

Tras el anuncio de su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Amigos y colegas rindieron homenaje a su memoria. Nancy Tsai, su amiga de 15 años, compartió fotografías de sus viajes juntas y escribió: "Tenemos tantos recuerdos que nos hacen sonreír. En la siguiente parte del viaje, espero que puedas seguir sonriendo de corazón. Siempre te amaré". Por su parte, la colaboradora Hannah Yang se limitó a decir: "Aún te extraño muchísimo".

