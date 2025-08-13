¿Necesitas tu cédula? SEGIP atenderá con horario extendido estos días

El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) anunció que ampliará sus horarios de atención a nivel nacional para facilitar a la ciudadanía la obtención de su cédula de identidad antes de las próximas elecciones generales. Así, a partir de este miércoles 13 hasta el viernes 15 de agosto, las oficinas del SEGIP atenderán de 07:00 a 18:00.

Esta medida, según explicó la directora del SEGIP, Patricia Hermosa, busca satisfacer la alta demanda de documentos de identificación. según publica ABI. El objetivo principal es garantizar que todos los ciudadanos bolivianos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del domingo 17 de agosto. Para el sábado 16, la atención se mantendrá hasta las 12:00 del mediodía.

Es importante recordar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido claro al indicar que para votar, los ciudadanos deben presentar su cédula de identidad de forma física. No se aceptarán fotocopias, documentos digitales u otras formas de identificación. El vocal electoral Gustavo Ávila aclaró que, si bien la cédula debe ser física, las personas con documentos vencidos hasta por un año también podrán sufragar sin inconvenientes.

En los comicios del 17 de agosto, 7.937.138 ciudadanos bolivianos están habilitados para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes supraestatales.

