Derechos Humanos denuncia que autoridades impiden ver a 17 cubanos retenidos en Viru Viru

Un grupo de 17 ciudadanos cubanos fue retenido en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, tras ser observada su documentación al arribar en un vuelo procedente de La Habana el pasado viernes de madrugada.

El abogado defensor de Derechos Humanos, Rubén Darío Cuéllar, denunció que el grupo estaría en condiciones de hacinamiento y que se le ha negado el acceso para entrevistarlos.

Según Cuéllar, inicialmente se alegó que los cubanos tenían visas falsas, pero los pasajeros demostraron que fueron otorgadas por la cónsul boliviana en La Habana y que pagaron 50 dólares por cada una. Posteriormente, las autoridades indicaron que no contaban con pasajes de retorno, algo que los retenidos aseguran haber comprado.

Entre el grupo se encuentran dos menores de edad y la periodista cubana Orlidia Barceló, quien manifestó su intención de solicitar refugio político en Bolivia por acoso en su país.

El abogado afirmó que, aunque Migración asegura haberles asignado habitaciones, los 17 ciudadanos se encuentran en dos cuartos para cuatro personas cada uno, desde el viernes.

“Las autoridades no nos pueden negar el acceso. No son delincuentes, queremos constatar su situación, conocer sus demandas y facilitar lo que requieran para lograr su estancia en Bolivia”, declaró Cuéllar.

