Policial

Investigan la muerte de un bebé de 8 meses en el Hospital Cotahuma, La Paz

El menor habría fallecido por asfixia con su biberón. La Policía indaga si fue un accidente o si hubo responsabilidad de los padres.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 21:13

Foto: Redes Sociales.
La Paz

El subcomandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Andrés Willy Paz Estrada, informó este martes que se investiga el fallecimiento de un bebé de 8 meses, trasladado al Hospital Cotahuma.

El personal médico del hospital alertó a la Policía para el levantamiento legal del cuerpo, lo que movilizó a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

De acuerdo con la versión preliminar, el bebé habría muerto por asfixia tras atorarse con su biberón. Se presume que, durante un descuido, los padres no advirtieron la situación y el menor se sofocó.

La Policía investiga a los progenitores para establecer si el hecho fue accidental o doloso. El caso continúa en proceso y se espera el informe oficial del examen forense.

Programación

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

