Productores de leche piden sanciones más duras contra el abigeato

Tras conocerse la aprehensión de seis personas acusadas de abigeato en la Brecha 4, desde la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) pidieron sanciones más estrictas para que estos casos no queden impunes.

"El tema del abigeato es algo que realmente nos tiene en vilo al sector lechero, más que todo porque son vacas muy mansas. La gente ya no sabe cómo reaccionar, ya no sabe qué hacer con el tema del abigeato que nos viene golpeando desde hace muchos años", afirmó Juan Manuel Rojas Santistevan, presidente de Fedeple.

En ese sentido, cuestionó que los autores de este tipo de hechos no reciben sanciones contundentes.

"Los abigeatistas no entran presos; es libre mercado para ellos, entran a las propiedades y faenan nuestros animales, que tanto nos cuesta llevar a que puedan producir leche. Entonces es algo que venimos pidiéndole a los gobiernos hace muchos años, todos hacen oídos sordos. Nosotros siempre hemos estado con la posición de que tiene que ser 10 o más años de cárcel", explicó Rojas.

Asimismo, indicó que hay zonas donde se registran varios casos de abigeato y que las autoridades no intervienen de oficio.

"Tenemos muchos problemas en el área de Yapacaní, en Minero, en San Carlos, donde ya no son uno o dos abigeatistas, sino hasta clanes familiares. A algunos de ellos, todos los productores los conocemos, pero también está el miedo de que ellos puedan tomar represalias. En Portachuelo se puso cámaras de vigilancia, se ha detectado muchas veces, pero todo ha sido oído sordos a esto, que atenta contra los productores privados", complementó el presidente de Fedeple.

