Ley seca por elecciones rige desde la cero horas del viernes

Como suele ocurrir en los procesos de votación, los gobernadores de cada departamento deben emitir en próximas horas el Decreto del Auto de Buen Gobierno, donde se establece la “Ley Seca”, es decir, la prohibición del consumo de bebidas desde el viernes 15 de agosto hasta el mediodía del lunes 18 de agosto.

La normativa establecerá que se prohíbe “Desde las (00:00) horas del viernes 15 de agosto hasta las (12:00) horas del lunes 18 de agosto, expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento público o privado”.

Durante el día de la elección también queda terminantemente prohibido: portar armas de fuego, punzocortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas, exceptuando a las fuerzas del orden.

Tampoco se pueden realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo, traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte, además de la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de aquellos que exhiban la autorización extendida por el Órgano Electoral.

SANCIONES

El Decreto Departamental establecerá que los Jueces Electorales impondrán las respectivas sanciones, sean estas pecuniarias, de arresto o trabajo social, cuando corresponda, de conformidad a lo establecido en normativa vigente.

Según el reglamento del Tribunal Supremo Electoral, consumir bebidas alcohólicas en el plazo prohibido por ley implica una multa por el equivalente a entre 21% (Bs.579) y 35% (Bs. 965) de un salario mínimo.

En el caso de quien venda o distribuya las bebidas alcohólicas, la multa es por el equivalente de entre 47% y 60% de un salario mínimo.

