TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Tres personas asesinadas Triple Crimen

23ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Conoce el nuevo himno oficial para la CONMEBOL Sudamericana

Con este estreno, el torneo más impredecible de la región suma un elemento sonoro que, más allá de los 90 minutos, busca quedarse en la memoria colectiva y convertirse en un símbolo permanente de la competencia.

Omar Aguirre

13/08/2025 10:00

Escuchar esta nota

La CONMEBOL Sudamericana vive un momento histórico: por primera vez, el certamen contará con un himno oficial que sonará en la salida de los equipos, en las transmisiones y en los actos previos a los partidos. La iniciativa busca reforzar la identidad del torneo y conectar aún más con la pasión de millones de hinchas en todo el continente.

La composición combina fuerza y emoción. Un inicio marcado por ritmos de percusión transmite la sensación de marcha hacia la gloria, mientras que la incorporación de coros imponentes eleva la atmósfera y refleja la grandeza de la competencia. El cierre, con tintes de victoria, simboliza la meta de cada club: alcanzar La Gran Conquista.

El lanzamiento coincide con el arranque de los octavos de final de la edición 2025, y a partir de ahora el himno formará parte de cada ceremonia oficial y producción audiovisual de la Sudamericana.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD