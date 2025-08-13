Conoce el nuevo himno oficial para la CONMEBOL Sudamericana

La CONMEBOL Sudamericana vive un momento histórico: por primera vez, el certamen contará con un himno oficial que sonará en la salida de los equipos, en las transmisiones y en los actos previos a los partidos. La iniciativa busca reforzar la identidad del torneo y conectar aún más con la pasión de millones de hinchas en todo el continente.

La composición combina fuerza y emoción. Un inicio marcado por ritmos de percusión transmite la sensación de marcha hacia la gloria, mientras que la incorporación de coros imponentes eleva la atmósfera y refleja la grandeza de la competencia. El cierre, con tintes de victoria, simboliza la meta de cada club: alcanzar La Gran Conquista.

El lanzamiento coincide con el arranque de los octavos de final de la edición 2025, y a partir de ahora el himno formará parte de cada ceremonia oficial y producción audiovisual de la Sudamericana.

