Plataformas ciudadanas invitan a sumarse a ‘Cuidemos el Voto’ para transparentar las elecciones 2025

En la avenida Cristo Redentor, a la altura del segundo anillo, plataformas ciudadanas promueven activamente la iniciativa ‘Cuidemos el Voto’, un movimiento apartidario que busca garantizar la transparencia de las elecciones generales de este domingo 17 de agosto.

Los voluntarios presentes invitan a la ciudadanía a sumarse a esta plataforma, que se ha propuesto llegar a 35 mil mesas electorales con observadores capacitados.

“Hoy estamos aquí en el Cristo Redentor para hacer el último llamado a la ciudadanía boliviana en general para que se sumen a esta iniciativa. Lo único que queremos es transparentar las elecciones y hacer valer la voz del pueblo boliviano”, señaló una de las voluntarias.

El registro para participar es sencillo: los interesados deben ingresar a www.cuidemoselvoto.com, registrar su carnet de identidad y fecha de nacimiento, y acceder a tutoriales que los capacitarán sobre cómo precautelar el voto el día de los comicios.

Según los organizadores, el voluntariado se desarrolla de manera independiente, siguiendo las normas nacionales, y no depende directamente del Tribunal Electoral.

“Nuestro objetivo es cubrir todas las mesas desde la primera hora de la mañana hasta el cierre, transmitiendo la información mediante fotografías y reportes, y actualmente hemos alcanzado el 88% de cobertura”, indicó un voluntario.

