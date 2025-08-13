Al menos trece colegios privados serán investigados por incrementar las pensiones

El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este martes que, tras recibir denuncias sobre el incremento arbitrario de pensiones en algunas unidades educativas, al menos 13 de ellas podrían ser sancionadas.

Silva señaló que se realizará verificaciones en diferentes establecimientos particulares debido a que padres de familia hicieron llegar sus denuncias de manera escrita, por lo que se coadyuvará con autoridades del Ministerio de Educación, para poder inspeccionar dichos colegios.

“Hay varias denuncias realizadas por varios padres de familia, por lo que estamos emitiendo estas denuncias al Ministerio de Educación, y estamos solicitando realizar los controles de forma conjunta, ya que nosotros queremos participar en los verificativos a estas unidades educativas que fueron denunciadas”, manifestó Silva.

Según la autoridad, hasta el momento son 13 colegios que fueron denunciados por incrementar las pensiones, los mismos pertenecen a la ciudad de La Paz.

“La Resolución Ministerial señala que la sanción, debe ser con el 10% de los ingresos que tiene la unidad educativa, hablamos del 10% de ingreso mensual. Estamos a la espera de que el viceministerio de Educación Regular, pueda disponer del tiempo de los técnicos y distritales para realizar la verificación”, agregó Silva.

