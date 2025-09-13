Sancionan a un colegio con el cierre definitivo por incremento de pensiones

La Dirección Distrital de Educación de La Paz, notificó a un colegio en la zona Sur para su cierre definitivo, por haber incrementado las pensiones, hecho que estaba prohibido por el Ministerio de Educación.

El colegio en cuestión había sido notificado el pasado 9 de septiembre, la Distrital de Educación La Paz 2, emitió una resolución en la que instruyó el cierre definitivo de la Unidad Educativa Domingo Savio, por un incremento presuntamente irregular de las pensiones escolares.

Ante esa determinación la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecob), presentó una impugnación a esta resolución.

“El día de hoy ya se presentó el recurso revocatorio, porque no se puede permitir una resolución que afecta no solamente a la parte social, sino que está ilegalmente emitida. El artículo 93, que ordenaba el no incremento en esta gestión queda sin efecto y hasta que no tenga firmeza administrativa no puede ser aplicada y menos sancionarse con ese artículo”, manifestó Antonio Villena, asesor jurídico de Andecob.

Para el asesor legal de Andecop, el daño social es considerable, el colegio Domingo Savio acogería alrededor de 800 estudiantes, que tendrían que buscar al próximo año una unidad educativa fiscal, de convenio o particular.

Aún se espera la determinación que emita la Dirección Distrital La Paz 2, para asumir más acciones, se tendría un plazo de 20 días para poder recibir la respuesta a la apelación.

