¿Cuándo concluye el calendario escolar?: Esto dijo el viceministro de Educación

El viceministro de Educación Regular, Eudal Tejerina, informó este domingo que las actividades educativas de la gestión 2025 concluirán el 5 de diciembre en ocho departamentos del país y el 9 de diciembre en el departamento de Santa Cruz, con el objetivo de garantizar los 200 días hábiles del calendario escolar.

“En ocho departamentos estaría concluyendo el avance curricular el 5 de diciembre; el departamento de Santa Cruz, considerando los reajustes por las dos semanas de ampliación del descanso pedagógico, estaría tomando como cierre académico curricular el 9 de diciembre”, explicó la autoridad en entrevista en un canal estatal.

La determinación responde a los ajustes realizados en el calendario escolar debido al incremento de casos de sarampión. En La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca, Beni y Pando se amplió en una semana el descanso pedagógico, mientras que, en Santa Cruz, epicentro del brote, la ampliación fue de dos semanas.

El cierre administrativo de la gestión escolar se realizará del 8 al 13 de diciembre en los ocho departamentos y del 10 al 15 de diciembre en Santa Cruz, lo que incluye la centralización de información, entrega de documentación y libretas, además de los actos protocolares de promociones y graduaciones.

