Educación

¿Cuándo se conocerá el cronograma de pago del Bono Juancito Pinto?

Son 56 entidades financieras habilitadas para realizar los desembolsos a partir del lunes, 13 de octubre.

Hans Franco

06/10/2025 12:23

La Paz

El ministro de Educación, Omar Véliz, informó este lunes que en los próximos días se dará a conocer el cronograma oficial para el pago del Bono Juancito Pinto, beneficio destinado a incentivar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes en todo el país. El cronograma solo se aplicará para el cobro en ciudades capitales.

“Referente a lo que son las restricciones correspondientes, en el transcurso de estos días, nosotros vamos a lanzar el cronograma de los diferentes departamentos para que los tutores ya conozcan qué día les corresponde, esto según la terminación de los números de su cédula de identidad; así desde el lunes 13 podrán realizar el respectivo cobro”, precisó la autoridad.

Véliz explicó que se coordina con las 56 entidades financieras habilitadas para realizar los desembolsos a partir del lunes 13 de octubre, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y seguro.

 

 

