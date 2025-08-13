Misión de Observación de la Unión Europea confirma despliegue de veedores en el Chapare para el día electoral

El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), Alexander Gray, confirmó este miércoles que el Chapare, en el trópico de Cochabamba, contará con la presencia de observadores internacionales durante la jornada electoral del 17 de agosto.

“Siempre la seguridad de nuestros observadores es lo primero que tomamos en cuenta; hemos estado en el trópico de Cochabamba y, para el día electoral, vamos a desplegar observadores en el Chapare”, afirmó Gray.

El representante europeo subrayó que se mantiene una estrecha coordinación con el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba y con las fuerzas de seguridad, a fin de garantizar que las elecciones se desarrollen de forma segura y sin incidentes en esa región.

“Entendemos que las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad están trabajando en conjunto para asegurar que se realicen las elecciones allá. Nuestros observadores han estado con el TED Cochabamba y nos han asegurado que se realizarán las elecciones en esa zona”, agregó.

La Misión de Observación de la UE, que desplegará más de 120 observadores en todo el país, reafirma así su compromiso de cubrir todos los departamentos y zonas estratégicas de Bolivia, incluyendo regiones tradicionalmente consideradas de alta relevancia política, como el Chapare.

