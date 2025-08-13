TEMAS DE HOY:
Policial

El can ‘Xhira’ de antinarcóticos descubrió marihuana escondida entre mandarinas

La sustancia era trasladada en un vehículo de transporte interprovincial.

Silvia Sanchez

13/08/2025 11:44

Foto Policía Boliviana
Bolivia

Personal de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), logró interceptar un cargamento de marihuana que era trasladado en un vehículo de transporte interprovincial.

El hallazgo fue gracias a la detección que realizó el can ‘Xhira’, que dio la alerta positiva ante la presencia de sustancias controladas en una conservadora de color blanco que era transportado en la parte posterior del motorizado.

Dentro de la conservadora, hallaron mandarinas, y por debajo, varios paquetes envueltos con cinta adhesiva transparente que contenían una sustancia verduzca.

A la prueba de campo, la sustancia dio positivo a marihuana, por lo que el caso fue remitido al Ministerio Público para el inicio del proceso de investigación.

El personal policial, resaltó la labor del can detector de droga durante los operativos de control rutinarios.

Foto Policía Boliviana
Foto Policía Boliviana
 

