Unión Europea despliega 50 nuevos observadores para las elecciones generales en Bolivia

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) desplegó este miércoles un contingente adicional de 50 observadores de corto plazo en los nueve departamentos de Bolivia, como parte de su acompañamiento al proceso electoral del 17 de agosto. Este nuevo grupo se suma a los 32 observadores de largo plazo que trabajan en el país desde el pasado 25 de julio.

En los próximos días, la misión también contará con la presencia de una delegación del Parlamento Europeo integrada por siete representantes de distintas formaciones políticas de la Eurocámara, así como de miembros de las legaciones diplomáticas de países de la Unión Europea con presencia en Bolivia, que se unirán el 17 de agosto. Con estos refuerzos, la UE prevé desplegar más de 120 observadores para los comicios, incluyendo especialistas procedentes de Canadá, Noruega y Suiza.

El jefe de la misión, el eurodiputado Davor Stier, destacó su confianza en que la presencia europea “brinde al electorado boliviano una base sólida para incrementar la credibilidad en el proceso electoral y contribuya a que los comicios se desarrollen de manera transparente e inclusiva”. Subrayó que este despliegue refleja el compromiso continuo de la Unión Europea con el fortalecimiento de la democracia y el apoyo a la institucionalidad electoral en Bolivia.

Capacitación y metodología

Siguiendo la metodología de observación electoral de la UE, los nuevos veedores recibieron una formación intensiva de dos días en La Paz antes de su despliegue. Esta capacitación incluyó protocolos de seguridad, logística, primeros auxilios y aspectos técnicos relacionados con las operaciones de voto.

La MOE UE actúa de forma independiente y sus observadores están sujetos a un estricto Código de Conducta que garantiza la neutralidad e imparcialidad de su trabajo.

Cobertura y trabajo de campo

Los 50 nuevos observadores se han organizado en 25 equipos de dos integrantes que cubrirán las operaciones de voto en todos los departamentos del país. Su labor se centrará en observar, de forma sistemática y sin interferir, cada etapa de la jornada electoral: instalación de mesas, desarrollo de la votación, cierre, conteo de votos y agregación de resultados.

Para documentar sus hallazgos, los observadores utilizarán formularios digitales estandarizados, lo que permitirá una recolección homogénea y objetiva de datos. Esta información será enviada a la base central de la misión en La Paz, donde se integrará en el análisis global que determinará en qué medida el proceso electoral cumple con la legislación boliviana y los estándares internacionales en materia de elecciones democráticas.

Con este despliegue, la Unión Europea busca reforzar la transparencia y la confianza en el proceso electoral boliviano, aportando una observación técnica que sirva de referencia tanto para la ciudadanía como para las autoridades electorales.

