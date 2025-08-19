TEMAS DE HOY:
Política

Veedora de la Unión Europea aboga por los “presos políticos” en Bolivia

La veedora Annalisa Corrado recordó que el Parlamento Europeo aprobó resoluciones que expresan preocupación por los detenidos tras la crisis de 2019.

Hans Franco

19/08/2025 19:23

Foto: Annalisa Corrado, veedora de la Unión Europea
La Paz

La veedora de la Unión Europea (UE), Annalisa Corrado, se pronunció este martes en favor de los denominados “presos políticos” en Bolivia y recordó que el Parlamento Europeo aprobó resoluciones manifestando su preocupación por los detenidos tras la crisis de 2019.

“El Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones que manifiestan su preocupación y que piden la liberación de determinadas personas perseguidas y detenidas, que aún continúan en prisión”, afirmó Corrado en conferencia de prensa, durante la presentación de la declaración preliminar de la misión de observación electoral.

Contexto de las resoluciones

En 2021, luego de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y algunos de sus excolaboradores, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que calificó como “presos políticos” a los capturados por los hechos ocurridos en 2019. En ese documento también se pidió su liberación inmediata y el retiro de cargos, al considerarlos “arbitrarios e ilegales”.

Respeto a la soberanía

Corrado aclaró que el Parlamento Europeo respeta la soberanía de Bolivia, aunque seguirá atento a la evolución de estos casos.

“Respetamos totalmente la soberanía de Bolivia, pero vamos a monitorear el tema”, puntualizó.

