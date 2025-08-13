TEMAS DE HOY:
Uno decide

¿Silencio electoral rige también para ciudadanos?

La autoridad detalló que el silencio electoral regirá desde las cero horas del jueves hasta la jornada de votación del domingo 17 de agosto, periodo en el que está prohibida cualquier forma de propaganda política.

Hans Franco

13/08/2025 13:23

Foto: María Cristina Claros, presidenta del TED, Santa Cruz
Santa Cruz

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, María Cristina Claros, recordó este miércoles que el periodo de silencio electoral, que comienza a partir de la medianoche de este jueves, también alcanza a los ciudadanos y no únicamente a candidatos, partidos políticos o medios de comunicación.

“Se hace un monitoreo de manera exhaustiva en base a los reglamentos de propaganda electoral y recordemos que existen faltas electorales que pueden ser cometidas por ciudadanos, por candidatos, por medios de comunicación, pero de igual manera por servidores públicos. Estas sanciones son pecuniarias; en el caso de algún partido, las sanciones son económicas y lo hacemos a través de los jueces electorales”, explicó Claros en rueda de prensa.

La autoridad electoral detalló que el silencio electoral regirá hasta la jornada de votación del domingo 17 de agosto, periodo en el que está prohibida cualquier forma de propaganda política.

“Este es el tiempo que se ha previsto de silencio para que el ciudadano pueda reflexionar a quién va a dirigir su voto”, afirmó.

El TED cruceño instó a la población a respetar esta etapa del calendario electoral y evitar publicaciones, declaraciones o acciones que puedan ser consideradas proselitismo, recordando que su incumplimiento podría derivar en sanciones económicas de acuerdo con la normativa vigente.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

