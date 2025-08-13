¡La golpeó con un palo de guayaba! Aprehenden a madre que agredió a su hija de 7 años

La Defensoría del Menor informó la aprehensión de una mujer acusada de agredir físicamente a su hija de 7 años con un palo de guayaba en la zona de Satélite Norte. El hecho fue captado en imágenes y generó la apertura de un proceso por el delito de violencia física contra una menor.

El representante de la Defensoría señaló que la madre fue trasladada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y que ya se cuenta con el informe psicológico y social del caso.

La menor fue llevada al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para ser evaluada por un médico forense, con el fin de establecer la magnitud de las lesiones y el tiempo de impedimento.

De acuerdo con el reporte, la agresión ocurrió el martes alrededor de las 15:00, cuando la niña se negó a tender su ropa y la madre la golpeó.

La Defensoría anunció que solicitará la detención preventiva de la mujer en el centro penitenciario Cetpro (Centro de Educación Técnico Productiva).

