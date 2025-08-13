PSG se corona supercampeón de Europa tras remontar y vencer al Tottenham por penales en Udine

Un mes después de caer ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes, el París Saint-Germain inició este miércoles su nueva temporada con la conquista de la Supercopa de Europa, tras vencer 4-3 en penales al Tottenham (2-2 en el tiempo reglamentario) en Udine, Italia.

El Tottenham se adelantó 2-0 con goles de Micky Van de Ven (39’) y Cristian “Cuti” Romero (48’). El PSG empató en los minutos finales gracias a Lee Kang-In (85’) y Gonçalo Ramos (90+4’). Sin prórroga, la definición se resolvió desde el punto de penal, donde fallaron Van de Ven y Mathys Tel para los ingleses, y Nuno Mendes marcó el tanto decisivo para los franceses.

Es la primera vez que un club francés gana este torneo que enfrenta a los campeones de la Liga de Campeones y la Europa League. El PSG solo había participado una vez antes, en 1996, cuando perdió ante la Juventus. Sucede así al Real Madrid, campeón en 2024.

El partido marcó el debut del danés Thomas Frank como entrenador del Tottenham. Su equipo inquietó al PSG con contragolpes y puso a prueba al nuevo portero parisino, Lucas Chevalier, quien reemplazó a Gianluigi Donnarumma. Chevalier salvó un disparo de Richarlison (23’) pero no pudo evitar el primer gol inglés tras un remate de Van de Ven. En la segunda parte, Romero aumentó la ventaja con un cabezazo que el arquero no logró detener.

El PSG reaccionó en el tramo final. A Bradley Barcola le anularon un gol por fuera de juego en el 66’, pero Lee Kang-In y Gonçalo Ramos sellaron la remontada parcial. En los penales, la atajada de Chevalier a Van de Ven y el error de Tel decidieron el título.

El fin de semana, el Tottenham debutará en la Premier League recibiendo al Burnley, mientras que el PSG visitará al Nantes en el arranque de la Ligue 1.

