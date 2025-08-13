Compromiso con la vida: Laboratorios Bagó de Bolivia apoya a la protección de la Paraba Frente Roja

La Paraba Frente Roja especie endémica y amenazada en Bolivia, recibió esta semana un nuevo impulso para su protección. Laboratorios Bagó de Bolivia entregó una donación económica a la Asociación Civil Armonía, organización que lidera su conservación. Resultado del Marketing con propósito de la marca Refrianex Tos y del 5% de las ventas de este producto es posible realizar este aporte.

Esta iniciativa vigente desde el lanzamiento del producto es la forma en que una empresa del sector salud puede ir más allá de su rol tradicional y convertirse en aliada directa de la biodiversidad. Desde Laboratorios Bagó explican que su misión es: “Trascender para el Bienestar de las y los bolivianos” y lo cumplen cuidando la biodiversidad a través de un impacto positivo ambiental con su programa “Tu y el Planeta”.

Durante la conferencia de prensa en la ciudad de La Paz, se realizó esta contribución acompañada de materiales audiovisuales, testimonios y un repaso del trabajo que se realiza en el hogar natural de la Paraba Frente Roja. Allí, gracias a estos fondos, se reforzarán programas de monitoreo, protección de nidos, educación comunitaria y restauración de su hábitat.

Un compromiso alineado con los ODS

Como miembros del Pacto Global Red Bolivia, esta acción forma parte del “Compromiso por el futuro” para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Gracias a las alianzas logradas se puede avanzar en este propósito.

El compromiso que tiene Laboratorios Bagó de Bolivia en la acción del Desarrollo Sostenible es a través del cumplimiento de 13 de los 17 ODS lo hacemos con la certeza de que la Sostenibilidad es rentable y nos va a llevar a conservar nuestro mundo para las generaciones futuras. Manifiesta la Gerente General María Reneé Centellas.

Este accionar es un principio rector de esta empresa aplicado a sus procesos productivos, decisiones comerciales y vínculos con el entorno.

Cuando un producto trasciende su función

Refrianex Tos, tradicionalmente asociado al alivio de síntomas del resfrío y la tos, se ha convertido en el eje de una campaña que demuestra que cada cápsula vendida puede tener un impacto más allá del bienestar individual. Al elegirlo, los consumidores también se convierten en aliados de una causa ambiental urgente.

Esta iniciativa, desarrollada desde el sector privado, envía un mensaje poderoso: la salud del planeta y la salud de las personas están profundamente conectadas. Cuidar a una especie en peligro no es solo proteger la biodiversidad, sino también construir una sociedad más consciente, solidaria y sostenible.

El monto de aporte es de Bs. 161,361.

Enlace de videos:

https://drive.google.com/drive/folders/1MN82XsK_kUg3TXl-349y6KHuU701asXk?usp=sharing

Mira la programación en Red Uno Play