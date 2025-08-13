¡Impresionante! Separan con éxito a dos bebés siamesas de tres meses de edad

Se trata de un logró para el personal médico y especialista del Hospital Garrahan, ubicado en Buenos Aires, argentina, tras que se lograra separar con éxito a dos gemelas siamesas que habían nacido en abril pasado en la región Rosario.

Las bebés de tres meses de edad, estaban unidas por el abdomen, y además compartían el hígado y parte del esternón.

Luego de unas ocho horas de procedimiento, el servicio de Cirugía General del Hospital Garrahan consiguió separarlas exitosamente y, si bien es una intervención poco frecuente, el centro pediátrico realiza aproximadamente entre 1 o 2 cirugías de este tipo cada 4 años.

“Son gemelas idénticas y estaban unidas por el abdomen, lo que se denomina onfalópagos. En los estudios previos, se constató que el resto de los órganos estaban bien separados y que cada hígado tenía autonomía propia. El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separar a las bebas”, explicó Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General.

La especialista agregó que la operación se realizó con éxito. Una vez transcurridas las primeras 48 horas, se espera que las niñas tengan una recuperación completa que les permita tener una vida normal y saludable.

Según explicaron desde el hospital, el procedimiento contó con una cuidadosa planificación ya que, a diferencia de los casos que requieren una intervención de urgencia, las niñas se encontraban estables y la cirugía se pudo hacer de forma programada.

Además, el equipo médico se preparó con una simulación previa y contó con diversas especialidades entre las que se destacan cirujanos plásticos, neonatólogos y anestesiólogos.

