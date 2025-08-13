Este martes se despidieron los restos del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, quien falleció el 11 de agosto de 2025, tras dos meses de estar internado en un hospital debido a un terrible atentado armado.

El velorio se dio en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde todos los asistentes se vieron conmovidos al ver la ternura con la que su pequeño hijo Alejandro de 4 años de edad, llegó junto a su madre, María Claudia Tarazona, para despedirse de su padre.

El pequeño se acercó a su abuelo, Miguel Uribe Londoño, al que abrazó con fuerza, como si en ese gesto quisiera encontrar consuelo, el gesto dejó a muchos de los presentes con lágrimas en los ojos.

En brazos de su madre, Alejandro se acercó lentamente al féretro cubierto por la bandera de Colombia, y lugar donde descansan los restos de su padre.

En tanto en las afueras de la Plaza de Bolívar, varias personas siguen concentrándose en su deseo de poder entrar a despedirse del senador.

La familia de manera desconsolada permaneció por unos minutos cerca del ataúd y su esposa María Claudia Tarazona, vestida de blanco, dio un beso en la frente a su pequeño hijo.

La imagen llena de dolor y consternación, dejó a muchos en llanto quienes se despidieron de un gran político que estaba entre los favoritos de la población, para ser el nuevo presidente de Colombia.

