Presumen exceso de velocidad en choque en carretera a Copacabana

Cuatro personas resultaron heridas tras la colisión entre un camión y una vagoneta en la carretera hacia Copacabana. Tres de los afectados fueron trasladados a un centro médico, mientras que uno rechazó recibir atención.

El conductor del camión, que impactó contra la parte trasera de la vagoneta, quedó atrapado entre los fierros del vehículo. Personal de Bomberos y vecinos de la zona lograron liberarlo para trasladarlo a una clínica.

“El conductor del camión pequeño se encontraba atriccionado, por lo que con ayuda de transeúntes logramos evacuarlo y extraerlo”, informó un bombero.

El chofer de la vagoneta relató que había detenido su vehículo para cargar combustible y, al intentar incorporarse nuevamente a la vía, sintió el impacto.

“He cargado gasolina y quería cruzar, ya me estacioné en este lugar y de ahí me ha golpeado de atrás”, dijo.

La Unidad de Tránsito investiga las causas del accidente y no descarta que uno de los motorizados circulaba a exceso de velocidad. La relación de responsabilidades será establecida en el transcurso de la pesquisa.

Mira la programación en Red Uno Play