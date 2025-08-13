TEMAS DE HOY:
emboscada Villa Tunari Triple asesinato Operativo

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Presumen exceso de velocidad en choque en carretera a Copacabana

El choque entre un camión y una vagoneta dejó cuatro heridos; tránsito analiza la velocidad de los vehículos.

Silvia Sanchez

13/08/2025 18:10

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Cuatro personas resultaron heridas tras la colisión entre un camión y una vagoneta en la carretera hacia Copacabana. Tres de los afectados fueron trasladados a un centro médico, mientras que uno rechazó recibir atención.

El conductor del camión, que impactó contra la parte trasera de la vagoneta, quedó atrapado entre los fierros del vehículo. Personal de Bomberos y vecinos de la zona lograron liberarlo para trasladarlo a una clínica. 

“El conductor del camión pequeño se encontraba atriccionado, por lo que con ayuda de transeúntes logramos evacuarlo y extraerlo”, informó un bombero.

El chofer de la vagoneta relató que había detenido su vehículo para cargar combustible y, al intentar incorporarse nuevamente a la vía, sintió el impacto.

“He cargado gasolina y quería cruzar, ya me estacioné en este lugar y de ahí me ha golpeado de atrás”, dijo.

La Unidad de Tránsito investiga las causas del accidente y no descarta que uno de los motorizados circulaba a exceso de velocidad. La relación de responsabilidades será establecida en el transcurso de la pesquisa.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD