Policial

“Ni un paso atrás”: Gobierno reafirma lucha antidrogas tras emboscada en Villa Tunari

El ministro de Gobierno lamentó el ataque que dejó a dos policías heridos y aseguró que se reforzarán las tareas de interdicción.

Silvia Sanchez

13/08/2025 17:01

El Gobierno boliviano ratificó que mantendrá su lucha contra el narcotráfico tras la emboscada a una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Villa Tunari, Cochabamba. El hecho dejó dos policías heridos, quienes reciben atención médica y se encuentran en proceso de recuperación.

Ni un paso atrás. Nuestro compromiso de lucha contra el narcotráfico en Bolivia sigue firme por la seguridad de todos”, expresó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, a través de sus redes sociales.

A tiempo de lamentar el ataque, Ríos destacó la valentía de los dos efectivos heridos y agradeció el apoyo ciudadano.

“Reconocemos la valentía de los dos efectivos de la Felcn, quienes ya reciben atención médica y se recuperan. Reafirmamos nuestro compromiso de proteger a las y los bolivianos. Agradecemos el apoyo de la ciudadanía y confiamos en nuestro trabajo coordinado”, señaló. 

El titular de Gobierno advirtió que este tipo de hechos no frenarán las operaciones antidrogas y que se fortalecerán las tareas de interdicción en todo el país.

“Seguiremos trabajando por nuestras familias, por Bolivia y por nuestro futuro”, sentenció.

La tarde del martes, una patrulla de la Felcn fue emboscada por un grupo de comunarios en Nueva Tacopaya, Villa Tunari (Cochabamba), poco después de un operativo antidroga que culminó con la destrucción de cinco laboratorios de cocaína y la incautación de una camioneta con precursores químicos.

