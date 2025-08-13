Trágico accidente en la carretera a Copacabana deja cuatro heridos

Cuatro personas resultaron heridas en un aparatoso accidente de tránsito registrado en la carretera que conduce a Copacabana, en el departamento de La Paz. El suceso involucró a un camión y una vagoneta, y requirió la intervención de la Policía para el rescate y las investigaciones.

El impacto fue de tal magnitud que la vagoneta fue expulsada de la vía y terminó en una cuneta. Sin embargo, la peor parte la llevó el conductor del camión, quien quedó aprisionado entre los restos de su vehículo, cuya parte delantera quedó completamente destrozada.

Tras el accidente, equipos de emergencia y la Policía de Tránsito llegaron al lugar para asistir a las víctimas y comenzar las investigaciones sobre las causas del choque. Las autoridades también trabajaron para retirar los vehículos y normalizar el flujo vehicular en la zona.

