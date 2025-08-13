“¡Tuve que hacerme a un lado!”, dijo el chofer que terminó sobre el pretil de la Muyurina

Un momento de tensión se vivió esta mañana en la zona de la Muyurina, cuando un vehículo conducido por un adulto mayor terminó subido sobre el pretil divisor de la vía, generando congestión y preocupación entre los transeúntes.

El hecho ocurrió cuando, según relató el propio conductor, un auto —que identificó como uno de los que circulan desde Sacaba— se le cruzó repentinamente.

“Estuve viniendo por este carril y un auto me ha cruzado… tuve que hacerme un poquito a un lado y me subí”, explicó visiblemente estresado, pero ileso.

Para evitar el impacto, el hombre realizó una maniobra brusca que lo llevó directamente hacia el pretil, quedando su vehículo peligrosamente cerca de caer al otro lado. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores gracias a que logró frenar a tiempo y a la ayuda de otras personas que colaboraron para retirar el motorizado del lugar.

El incidente provocó un importante congestionamiento vehicular hasta que el auto pudo ser retirado. Aunque el daño fue únicamente material y leve, el conductor señaló que ahora su vehículo presenta fallas para encender.

“Estoy bien, sólo venía a la caja a sacar ficha para hacerme atender”, comentó, mientras un ciudadano intentaba ayudarlo a poner en marcha el motor.

El caso pone nuevamente en la mira la imprudencia y el exceso de velocidad con el que circulan algunos vehículos en esta transitada zona, donde un segundo de distracción puede acabar en tragedia. Esta vez, la suerte estuvo del lado del conductor.

