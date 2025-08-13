Secuestran segundo vehículo tras triple asesinato en Santa Cruz; Policía continúa las investigaciones

La Policía Boliviana mantiene operativos en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra tras el hallazgo de tres cuerpos en una vivienda. El hecho es investigado como un triple asesinato.

Como parte de las pesquisas, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) secuestró un segundo vehículo, un Jeep blanco, que fue trasladado a dependencias policiales para su peritaje.

Fuentes extraoficiales señalan que este motorizado podría pertenecer a una de las víctimas o estar vinculado con los implicados.

Por otro lado, vecinos de la zona relataron que desconocen la identidad de las víctimas. “No sabíamos quiénes eran; vivían en alquiler y nunca paraba una familia completa”, contó uno de ellos. También señalaron que la Felcc y personal de inteligencia realizaron indagaciones en el vecindario, entrevistando a residentes y revisando otras propiedades cercanas.

El operativo incluyó la intervención de un vehículo tipo taxi en la esquina, cuyos ocupantes fueron interrogados por la policía. “Hubo una denuncia de personas desaparecidas o secuestro, pero no se sabe con precisión a qué hora ocurrió todo”, agregó el vecino.

