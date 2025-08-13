TEMAS DE HOY:
¡No es tu internet! WhatsApp se cae a nivel mundial y esto es lo que se sabe

La aplicación más importante y más utilizada de mensajería instantánea presentó fallas, usuarios en diversas redes sociales alertaron de lo ocurrido en el sitio web de la aplicación.

Red Uno de Bolivia

13/08/2025 17:02

Foto: Redes Sociales.
Mundo

Según informó la plataforma Downdetector, el problema en WhatsApp web comenzó cerca de las 14:00 horas de este miércoles, donde millones de usuarios presentaron problemas para poder ingresar al sitio web de la aplicación.

Son múltiples países que registraron las fallas, y alertaron que el principal problema se suscitó en usuarios que querían conectarse a WhatsApp web.

¿Qué pasa con WhatsApp?

De acuerdo con los más de 800 reportes que recibió Downdetector, el principal problema con la app se relaciona con la vinculación de dispositivos a WhatsApp Web. Más del 84% de las quejas recibidas eran por esta falla.

WhatsApp Web es una extensión de la aplicación de mensajería instantánea que permite a los usuarios acceder a sus chats y mensajes desde un navegador web en su computadora.

El 10% de los reportes eran por errores con la conexión del servidor y el 5% restante por fallas en el envío de mensajes. Cabe destacar que algunos usuarios que se encontraban conectados antes de las 14:00 horas, no presentaron inconvenientes.

