¡No es tu internet! WhatsApp se cae a nivel mundial y esto es lo que se sabe

La aplicación más importante y más utilizada de mensajería instantánea presentó fallas, usuarios en diversas redes sociales alertaron de lo ocurrido en el sitio web de la aplicación.
13/08/2025 17:02
Según informó la plataforma Downdetector, el problema en WhatsApp web comenzó cerca de las 14:00 horas de este miércoles, donde millones de usuarios presentaron problemas para poder ingresar al sitio web de la aplicación.
Son múltiples países que registraron las fallas, y alertaron que el principal problema se suscitó en usuarios que querían conectarse a WhatsApp web.
¿Qué pasa con WhatsApp?
De acuerdo con los más de 800 reportes que recibió Downdetector, el principal problema con la app se relaciona con la vinculación de dispositivos a WhatsApp Web. Más del 84% de las quejas recibidas eran por esta falla.
WhatsApp Web es una extensión de la aplicación de mensajería instantánea que permite a los usuarios acceder a sus chats y mensajes desde un navegador web en su computadora.
El 10% de los reportes eran por errores con la conexión del servidor y el 5% restante por fallas en el envío de mensajes. Cabe destacar que algunos usuarios que se encontraban conectados antes de las 14:00 horas, no presentaron inconvenientes.
