¿Te agregaron a un grupo de WhatsApp desconocido? Así puedes evitarlo

Si alguna vez te ha pasado que te agregan a un grupo desconocido para fines comerciales o que te resultan sospechosos en WhatsApp, es importante que sepas cómo puedes prevenir este tipo de situaciones. De acuerdo con el Centro de Ayudas de esta red social cualquier persona que cuente con tu teléfono puede enviarte un mensaje SMS, también podrá añadirte a un grupo sin tu autorización.

Sin embargo, explica que los ajustes de privacidad de los grupos se encuentran configurados de manera predeterminada, para que sus usuarios puedan ser contactados fácilmente por familiares o amigos, incluso si no los tienes en tu lista de contactos.

Esto no quiere decir que no haya manera de controlar quién puede agregarte a un grupo y aquí te compartimos todo lo que necesitas saber al respecto, para evitar este tipo de incidentes.

Me agregaron a un grupo de WhatsApp que no conozco

Si quieres tener control total de tu privacidad, para evitar que personas desconocidas te añadan a grupos en esta red social, debes realizar los siguientes pasos:

Lo primero que hay que saber es que no se puede realizar en la versión web de WhatsApp.

1. Da clic en Ajustes.

2. Haz clic en Privacidad y luego en Grupos.

3. Elige alguna de las siguientes opciones: Todos, Mis contactos, Mis contactos, excepto.

Si eliges "Todos", significa que cualquier persona que no estén en tu lista de contactos de tu teléfono, podrán añadirte a un chat grupal sin tu aprobación.

Si seleccionas la opción "Mis contactos", únicamente podrán agregarte a grupos los contactos que tengas en tu libreta de contactos sin que autorices. Así que, si alguien intenta sumarte a un grupo, le aparecerá un mensaje emergente en el que se le indicará que no puede hacerlo y deberá elegir la opción "Invitar al grupo", de tal manera que te enviarán una invitación privada por chat individual para que aceptes o en su caso lo rechaces.

Si eliges la opción "Mis contactos, excepto…", significa que podrán agregarte todas las personas que tengas entre tus contactos en el celular, pero puedes elegir a quienes no les autorizas que te añadan a un chat grupal. Estas personas que hayan sido excluidas deberán invitarte a un grupo también por chat individual. Sólo cuentas con tres días para aceptar la invitación.

Recuerda que cuando hayas sido añadido a un grupo en esta red social, puedes desactivar las notificaciones emergentes realizando lo siguiente:

Da clic en Ajustes.

Ahora ingresa a la opción Notificaciones.

En Notificaciones emergentes, selecciona la opción "No mostrar".

Con estos sencillos pasos, evitarás que continuamente te aparezcan mensajes que se publican en uno de tus grupos de WhatsApp.

