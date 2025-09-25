TEMAS DE HOY:
Fatal accidente en Perú: confirman muerte de tres bolivianas entre las 14 víctimas

El choque de una camioneta con un camión en el sur de Perú dejó 14 muertos y 4 heridos. Entre las víctimas figuran tres bolivianas identificadas por la policía.

AFP

25/09/2025 18:43

Sube a 14 la cifra de muertos en accidente en Perú; hay 3 bolivianas. Foto: AFP

La cifra de fallecidos por el accidente de tránsito en Moquegua, Perú, subió a 14 personas, entre ellas tres ciudadanas bolivianas, informó este jueves la Policía Nacional de Perú. El siniestro ocurrió la noche del miércoles en una carretera a unos 1.290 kilómetros al sur de Lima.

El reporte oficial señala que, además de los fallecidos, hay cuatro heridos trasladados al Hospital Regional de Moquegua. En un inicio, la cifra preliminar era de 12 víctimas mortales.

Víctimas bolivianas

Las bolivianas identificadas entre las víctimas son:

  • Isabel Arocutipa, de 60 años.

  • Felisa Mendoza, de 23 años.

  • Laura Mamaní, de 26 años.

El viaje de la agrupación musical

De acuerdo con la prensa local, en la camioneta viajaban integrantes de una agrupación musical boliviana y la cantante Muñequita Flor de Bolivia, quienes tenían como destino Candarave, en Tacna, para participar de una presentación en honor a la Virgen de las Mercedes.

Causas en investigación

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre las causas del accidente. En Perú, los factores más frecuentes en este tipo de tragedias son el exceso de velocidad, el mal estado de las vías, la falta de señalización y el escaso control en carreteras.

En 2024, la policía peruana registró 3.173 muertes en accidentes de tránsito en todo el país.

 

