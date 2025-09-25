VIDEO| Así quedó la miniván en la que viajaban músicos bolivianos que murieron en un accidente en Perú

La noche de este miércoles 24 de septiembre se produjo un fatal accidente de tránsito entre dos trailers de carga y una miniván en la que murieron al menos 14 personas, entre ellos varios músicos bolivianos pertenecientes a la agrupación ‘Muñequita Flor’ y 'La Nueva Tendencia Musical de Bolivia’ que se dirigía a Candarave, en Tacna, para una presentación artística en honor a la Virgen de las Mercedes.

Un medio de comunicación peruano que llegó al lugar del siniestro captó el aterrador suceso de cómo quedaron los cuerpos tendidos en la carretera, que muestra el grado de magnitud del impacto entre los tres motorizados.

Autoridades policiales de este país, llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal de los cadáveres.

“Oficialmente se confirmaron que se trata de 14 cuerpos”, se escucha decir en el video de la transmisión, indicando que también existen 4 personas heridas.

“Se trata de una agrupación musical que llegó desde Bolivia”, comentó uno de los oficiales de tránsito que se encontraba en el lugar.

El reporte del fatal accidente:

Según las primeras investigaciones, el miniván colisionó inicialmente contra un camión tractor rojo que transportaba una retroexcavadora. Segundos después, quedó aprisionado por un segundo camión que trasladaba una bombona cargada de cal, intensificando la fuerza del impacto y provocando la muerte de la mayoría de los ocupantes, incluida la vocalista principal de la agrupación.

El fatal accidente también dejó a cuatro personas heridas, quienes fueron evacuadas al hospital regional de Moquegua. Bomberos y agentes policiales trabajaron durante toda la noche para rescatar a los cuerpos atrapados entre los fierros retorcidos.

